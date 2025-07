Passanten überwältigen Mann mit Schreckschusswaffe

Ein 18-Jähriger schießt in einer schwäbischen Stadt in die Luft. Doch dann zielt er in die Richtung von mehreren Menschen.

dpa | 28. Juli 2025 - 14:06 Uhr

Der Grund für die Schüsse war bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Audio von Carbonatix

Kaufbeuren Mit einer Schreckschusspistole soll ein junger Mann in Kaufbeuren in die Luft und in die Richtung einer Menschengruppe geschossen haben. Daraufhin sei der 18-Jährige von Passanten überwältigt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest, wie es hieß. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt. Der Grund für die Schüsse war bislang nicht bekannt. Aus einer Schreckschusspistole kommen keine Projektile, sie schießen meist mit Platzpatronen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de