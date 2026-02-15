Das Bachmair am See in Rottach-Egern hat einst internationale Stars an den Tegernsee gelockt. Doch seit Jahren ist das Hotel geschlossen. Für eine Nacht hat sich das nun geändert. Die Feuerwehr hat dort die Faschingsparty "Geisterhaus der Stars" steigen lassen. Wie es war – und die Frage: War das eine Abrissparty?

Das Hotel Bachmair am See liegt zentral in Rottach-Egern, empfängt aber seit Jahren keine Übernachtungsgäste mehr.

Einst war das Hotel Bachmair am See die erste Adresse in Rottach-Egern. In dem Kult-Hotel direkt am Tegernsee gastierten vor Jahrzehnten Promis von Frank Sinatra bis Tina Turner und die Schickeria. Aber das ist Geschichte, seit 2021 ist das Hotel an der Seestraße geschlossen.

Doch an diesem Faschings-Wochenende hat die Feuerwehr Rottach-Egern an der Uhr gedreht und dem alten Hotel für eine Nacht wieder Leben eingehaucht.

Die Feuerwehr rund um Kommandant Lorenz Steigenberger hatte die Party "Geisterhaus der Stars" in dem leer stehenden Bau vorgeschlagen. Die Hausherren von Hirmer aus München stimmten den Partyplänen zu.

Im Dezember 2025: das Hotel Bachmair am See an der Seestraße in Rottach-Egern. © Rosemarie Vielreicher

Wie war’s? Steigenberger schwärmt am Tag nach dem Fest. "Es war eine ausgelassene Stimmung und total friedlich. Alle waren gut drauf, eine Live-Band hat super aufgespielt", erzählt er der AZ.

Kostüme von "Michael Jackson" bis "Udo Lindenberg"

Der Kommandant schätzt, dass insgesamt im Laufe des Abends 600 bis 700 Besucher da waren. Die Resonanz auf die Idee war schon vorab riesig, denn es ist eine "einmalige Sache in der Location".

Er selbst ging als "Geisterhoteldirektor", andere kamen etwa als Michael Jackson verkleidet oder als Udo Lindenberg kostümiert. Das Motto in Anlehnung an die Promi-Historie des Hotels (und so mancher wird auch ans RTL-Format "Sommerhaus der Stars" denken) hätten Freundinnen seiner Frau vorgeschlagen, erzählt er. Und die Feuerwehrler seien "ab Sekunde eins" davon begeistert gewesen.

Gäste aus dem Tegernseer Tal und sogar aus Südtirol

"Wir haben es für eine Nacht zum Leben erweckt. Es ist von den Gästen brutal gut umgesetzt und angenommen worden. Es war eine richtige Gaudi!", sagt er.

Einblick in die Partynacht. © Lorenz Steigenberger

Auch der Bürgermeister, Christian Köck, war dabei. Sein Fazit: "ein voller Erfolg". "Zahlreiche Gäste aus dem Tegernseer Tal, dem Landkreis und sogar aus der Rottacher Partnergemeinde Kastelruth in Südtirol feierten gemeinsam bis spät in die Nacht", berichtet er der AZ. Für Köck ist es ein "unvergesslicher Abend" gewesen.

Wie es in dem Hotel aktuell ausschaut

Die Feier fand im vorderen Bereich Richtung Seestraße statt. Im ersten Stock oberhalb des ehemaligen Nachtclubs. Also nicht im ganzen Hotel. Der gewählte Abschnitt sei entkernt, beschreibt es Steigenberger. Inklusive Rohbeton-Decke und Elektrik. Die Feuerwehr musste also im Vorfeld zum Beispiel ein Strom-Provisorium organisieren. Auch eine Bar haben sie für diese eine Nacht geschaffen.

Eine Live-Band trat am Freitagabend auf. Sperrstunde war um 3 Uhr morgens. © Lorenz Steigenberger

Am Samstag ist von alldem schon nichts mehr zu spüren, erzählt er. Sie hätten alles bereits wieder so zurückgebaut, wie sie das Hotel vorgefunden hatten. Ein "besenreines" Bachmair.

Wiederholung? "Eine einmalige Sache"

Nun ist die dortige Feuerwehr berühmt für ihre diversen Abrisspartys in leer stehenden Gebäuden, etwa beim Rottacher Rathaus mit dem markanten Turm. Aber Steigenberger sagt, dass das beim Bachmair "definitiv nicht" zutrifft. Von Abrissplänen ist ihm nichts bekannt. Dementsprechend war es auch keine Abrissparty. Trotzdem sagt er über eine Wiederholung: "Stand jetzt ist es eine einmalige Sache."

Wieder Leben im Bachmair am See: Dafür haben sich viele am Freitagabend verkleidet. © Christian Köck

Das Hotel entstand ab 1826, ursprünglich als Schankwirtschaft von Bäckermeister Johann Bachmair. Im Jahr 2019 übernahm die Hirmer Gruppe aus München das legendäre Tegernseer Hotel in Erbpacht. Doch aus einer Wiedereröffnung wurde bisher nichts. In Rezensionen, die bereits Jahre alt sind, beschreiben Gäste, dass das Gebäude in die Jahre gekommen ist.

Man sieht als Passant sofort, dass hier aktuell kein Hotelbetrieb herrscht. © Rosemarie Vielreicher

Hirmer: "Kein neuer Stand"

In verschiedenen Berichten heißt es, Hirmer wolle sich wieder von dem Hotel trennen. Darauf angesprochen, welche Pläne es für das Hotel gibt, ob es verkauft werden soll und warum die Sanierung bisher nichts wurde, heißt es von Hirmer nur knapp: Es gebe keinen neuen Stand und deswegen wolle man sich dazu nicht äußern.

Die Party in den Räumlichkeiten sei "ein Entgegenkommen gegenüber Feuerwehr und Gemeinde" gewesen.