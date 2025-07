Panne in Umspannwerk führt zu Stromausfall in Bamberg

Auch die Ampeln fielen aus - bis Notstrom zugeschaltet wurde. Unklar war zunächst, wie viele Bewohner betroffen waren.

Bamberg

Ein Kurzschluss in einem Umspannwerk hat in Bamberg zu einem größeren Stromausfall geführt. "Bei Wartungsarbeiten beim Wechseln eines Relais kam es wohl zu einer Verpuffung, die dann diesen Stromausfall ausgelöst hat", schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, ob es Schäden an den Installationen gab, sei noch unklar.

Welchen Umfang der Stromausfall genau hatte, blieb zunächst ebenfalls offen, die Stadtwerke waren vorerst nicht zu erreichen. Bis der Notstrom floss, seien auch die Ampeln teils ausgeschaltet gewesen, schilderte der Polizeisprecher jedoch. Ihm zufolge waren Teile des Stroms am Abend schon wieder zugeschaltet.