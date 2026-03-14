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Kinder im Kofferraum - Polizei stoppt Auto auf A3

Auf der A3 kontrolliert die Polizei ein Auto: Sieben Menschen in einem Fünfsitzer, zwei der Kinder reisen im Kofferraum. Für den Fahrer hat das Folgen.
AZ/dpa |
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Die Polizei zog einen Wagen aus dem Verkehr, in dem fünf Kinder ungesichert mitfuhren. (Symbolbild)
Die Polizei zog einen Wagen aus dem Verkehr, in dem fünf Kinder ungesichert mitfuhren. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Ruhstorf an der Rott - Ein Paar ist mit zwei Kindern im Kofferraum auf der Autobahn 3 gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, saßen die beiden Kinder ungesichert zwischen den Gepäckstücken. Drei weitere Kinder saßen demnach auf der Rückbank, allerdings ohne die benötigten Kindersitze und ohne angeschnallt zu sein. 

Unterwegs in die Niederlande

Den Angaben nach war die siebenköpfige Familie in einem Fünfsitzer von Bulgarien in die Niederlande unterwegs. Nach der Polizeikontrolle bei Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) habe ein Freund der Familie die zwei Kinder abgeholt, für die es in dem Wagen keinen Sitzplatz gab. Der Fahrer wurde angezeigt. Er muss laut Polizei "mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen".

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  • Himbeer-Toni vor 46 Minuten / Bewertung:

    Was nicht alles so rumfährt bei uns. Und da meinen manche Kontrollen brauche es nicht.

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