Paar an Kraftwerk von Strömung mitgerissen

Ein Paar geht trotz Verbots im Lech baden – und gerät an einem Wasserkraftwerk in Gefahr. Eine Passantin bemerkt die Notlage.

Augsburg

Ein Paar ist an einem Wasserkraftwerk in Augsburg von der Strömung erfasst worden und in Not geraten. Die 28-Jährige und ihr 24-jähriger Begleiter waren am Sonntag trotz Badeverbots nahe dem Kraftwerk in den Lech gegangen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Passantin habe die Situation bemerkt und den Notruf gewählt. Sie habe auch einen Mitarbeiter des Kraftwerks alarmiert, der die Turbinen ausschaltete. Die 28-Jährige habe sich daraufhin selbst retten können. Um ihren Begleiter zu retten, sprang den Angaben nach ein Polizist ins Wasser und brachte ihn zusammen mit der Wasserwacht an Land. Die Frau und der Mann kamen nach dem Vorfall vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen sie ermittle die Polizei nun wegen des verbotenen Badens.