Osterfeuer erleuchten die Nacht in Bayern

Feuer, das die Nacht erhellt: Osterfeuer zählen zu den wichtigsten Bräuchen an Ostern, egal ob mit christlichem Hintergrund oder nicht. In der Nacht zum Sonntag gab es auch in Bayern zahlreiche solcher Feuer.

08. April 2023 - 21:05 Uhr | AZ/ dpa

Katholische und evangelische Geistliche stehen während einer ökumenischen Osterfeier im Stadtteil Boxdorf um ein loderndes Osterfeuer. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa