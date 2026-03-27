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Osterferien in Bayern starten mit Schnee

Der Winter will auch zu Beginn der Osterferien in Bayern noch nicht locker lassen. Wo es auch am ersten Ferienwochenende noch schneien soll.
dpa |
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Kurz vor dem ersten Osterferien-Wochenende kam noch einmal der Schnee nach Bayern zurück.
Kurz vor dem ersten Osterferien-Wochenende kam noch einmal der Schnee nach Bayern zurück. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das erste Osterferien-Wochenende startet in Bayern noch einmal mit fast winterlichen Verhältnissen. In den Alpen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis in den Vormittag hinein auf Höhen von 600 bis 800 Metern bei Temperaturen von 0 bis minus 5 Grad schneien. Oberhalb von 1.000 Metern werde mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee gerechnet. 

In übrigen Freistaat soll es am Freitag weitgehend trocken bleiben, bei Temperaturen von bis zu 10 Grad. Am Samstag bleibt es dann vielfach trocken, im Spessart und in der Rhön könne es jedoch leicht schneien. Am Sonntag schafft es der Schnee dann stellenweise bis ins Flachland. Erst am Nachmittag soll es sonniger werden.

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