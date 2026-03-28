Osterferien in Bayern starten mit Regen, Schnee und Glätte

Die Osterferien im Freistaat starten durchwachsen. In weiten Teilen Bayerns dürfte am Samstag ein Regenschirm gebraucht werden. Wo auch Schnee möglich ist und wann es glatt wird auf den Straßen.

München - Für einen weitgehend ungemütlichen Start in das Wochenende sorgt das Wetter. Während es in Nieder- und Oberbayern sowie in der Oberpfalz am Samstag zunächst noch Sonne geben könnte, ist es im restlichen Freistaat bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages soll sich von Norden her Regen ausbreiten, der in Schnee übergehen kann. Ab 1800 Metern gilt erhebliche Lawinengefahr.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 4 und 11 Grad. Auf der Zugspitze werden minus 9 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag soll es Niederschlag geben und Temperaturen von knapp unter bis knapp über null Grad. Die Schneefallgrenze sinke bis in tiefere Lagen. Im westlichen Alpenvorland kann es bis zu 5 Zentimeter Neuschnee geben, am Alpenrand bis zu 10 Zentimetern.

Wer auf den Straßen im Freistaat unterwegs ist, sollte aufpassen, es kann glatt werden. Für Sonntag ist der DWD-Vorhersage zufolge keine wesentliche Wetter-Besserung zu erwarten. Nur in Franken bleibe es trocken mit etwas Sonne.

Osterferien starten kühl und nass

Mit viel Regen und teilweise Schnee gehe es zum Start in die neue Woche auch weiter. Vereinzelt seien am Montag auch Gewitter möglich, die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 10 Grad. Nachts bleibe es gebietsweise glatt auf den Straßen. Am Dienstag rechnet der DWD zudem mit Graupelschauern und in Alpennähe weiterhin mit Schneefall.