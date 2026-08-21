Vor allem im südlichen Bayern kann das Wetter ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst hält Unwetter für möglich und gibt eine Warnung aus.

Im südlichen Bayern drohen am Freitag mögliche Unwetter mit Starkregen und Orkanböen. Von Schwaben her breitet sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kräftiger Regen aus, teils mit 40 Litern auf den Quadratmeter. Bis zum Abend seien auch Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter möglich. Wie sich das Wetter genau entwickelt, sei aber noch unsicher, hieß es weiter.

Starke Gewitter und Hagel über München

Für München und den südlichen Teil Bayerns im Alpenvorraum gilt die Unwetter-Warnung vor starken Gewittern aktuell von 13 Uhr bis 18 Uhr. Bis 19 Uhr sei aber weiterhin mit starkem Regen und Windböen zu rechnen, so die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes. Ein Blick auf den Regenradar zeigt, dass das Unwetter erst gegen 21 Uhr komplett an München vorbeigezogen sein wird.

Laut der Vorhersage wird es außerdem nochmals kühler: Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad. Zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder.

Samstag wechselhaft, Sonntag etwas mehr Sonne

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen allmählich nach Osten ab. Zum Start ins Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei sind vor allem in Nordbayern einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich, in Südbayern bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klingen die Schauer rasch ab. Am Sonntag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt voraussichtlich trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Am Donnerstag waren bereits Unwetter über Bayern gezogen: Im mittelfränkischen Greding wurde der Marktplatz überschwemmt, wie die Feuerwehr mitteilte. Innerhalb von 20 Minuten seien rund 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gekommen, es sei sehr viel Wasser zusammengelaufen, sagte der Kommandant der Feuerwehr in Greding. Weil der Boden so trocken sei, habe er nicht viel Wasser aufnehmen können. Mehrere Keller seien vollgelaufen.