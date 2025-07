Open-Air-Konzert zur Einstimmung auf die Festspiele

Traditionell starten die Bayreuther Festspiele am 25. Juli. Doch Tradition ist inzwischen auch, was am Abend davor am Fuße des Hügels passiert.

dpa | 24. Juli 2025 - 03:30 Uhr

Das Open-Air-Konzert hat inzwischen Tradition. (Archivbild) © Daniel Löb/dpa

Bayreuth Die Bayreuther Festspiele stimmen sich heute mit einem Open-Air-Konzert auf das große Opernspektakel ein. Fast so traditionell wie der Start am 25. Juli ist inzwischen das Konzert im Festspielpark am Vorabend. Dirigent Pablo Heras-Casado und das Orchester präsentieren nicht nur Partien aus Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" oder "Lohengrin", sondern auch Werke von Giuseppe Verdi, Richard Strauss und Gustav Mahler. Im Festspielhaus geht es dann am Freitag ganz offiziell los mit einer Neuproduktion der Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg". Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de