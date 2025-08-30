AZ-Plus

Oldtimer nach Verpuffung in Flammen - drei Verletzte

Flammen, Rauch und viel Blaulicht: Wie eine Oldtimer-Reparatur einen Großeinsatz auslöste.
Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. (Symbolbild)
Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa
Moosbach

Bei der Reparatur eines Oldtimers in einer Halle in der Oberpfalz ist es zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen. Drei Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen hätten Rauchgas eingeatmet, die dritte Person habe auch Verbrennungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. 

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. Die Feuerwehr löschte den Brand, der in einer privaten Halle auf einem Anwesen nahe dem Ort Moosbach ausgebrochen war. Ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude konnte so verhindert werden, wie es hieß. Das Auto sei ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

