Eineinhalb Millionen Euro Schaden: Oktoberfest-Souvenirs bei Lagerhallenbrand zerstört

Bei einem Brand in Oberbayern werden Oktoberfest-Souvenirs zerstört, der Schaden liegt bei rund eineinhalb Millionen Euro. Wie die Polizei das Geschehen schildert.

Bei dem Brand zweier Lagerhallen in Oberbayern sind unter anderem Oktoberfest-Souvenirs zerstört worden. Es sei ein Schaden von rund eineinhalb Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.

Der Inhaber des Souvenirherstellers in Vilgertshofen (Landkreis Landsberg am Lech) entdeckte den Brand laut Polizei selbst und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Lagerhallen brannten demnach ab. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.