Der Ort heißt München, ist aber im Vergleich zur Landeshauptstadt winzig: Genau dort im Landkreis Passau steigt bald eine Hommage ans Oktoberfest – mit der Kapelle Josef Menzl und einem Maßpreis, der auf der Theresienwiese undenkbar ist.

München ist Bayerns Landeshauptstadt. Eh klar. Oder etwa nicht? In Niederbayern gibt es tatsächlich auch ein Örtchen, das München heißt. Die Postleitzahl: 94116. Der Ort gehört zum Markt Hutthurm, Landkreis Passau. Rund 190 Kilometer vom großen München entfernt.

Knapp über 150 Menschen leben dort. Und die feiern an diesem Wochenende 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr München. Aber nicht irgendwie, sondern mit Anspielung auf die große Stadt: Vor dem Sonntag mit Festbetrieb steigt am Freitag (5. September) das "Minichna Oktoberfest".

Damit sind die Münchner aus Niederbayern zeitlich ein bisserl voraus. Und: Bei ihrem Oktoberfest wird ausgerechnet die Kapelle Josef Menzl auftreten. Der Termin in München/Hutthurm findet sich auch in deren Terminkalender, zwischen dem Herbstfest in Erding und dem Volksfest Mühldorf am Inn.

Zur Kapelle Josef Menzl kommen auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing jedes Jahr viele Volksfestbesucher. Dort sind sie gefeierte Musiker. © Hubert Lankes

Kritik wegen zu wenig Partymusik

Die Kapelle Josef Menzl gibt es seit genau 30 Jahren. Auf der Wiesn hat sie allerdings einen Dämpfer einstecken müssen. Sie erinnern sich vielleicht: Die Blasmusikanten, die auf dem zweitgrößten Volksfest Bayerns in Straubing schon immer frenetisch gefeiert werden und die Zelte garantiert (über-)füllen, mussten auf der Wiesn 2022 ziemliche Kritik einstecken. Zu traditionell, zu viel Blasmusik, zu wenig Partyhits. Kurzerhand wurden die traditionellen Musiker in der Bräurosl abends ausgetauscht. "Erwin und die Heckflossen" sprangen ein.

"Wir haben uns bewusst für ihn entschieden"

Im niederbayerischen München weiß man davon natürlich, wie Mario Rodler, Zweiter Kommandant, der AZ sagt. "Wir haben uns bewusst für ihn (Kapellmeister Josef Menzl; d. Red.) entschieden. Wir haben in der Vorstandschaft Blasmusik-Fans." Über die Hälfte der Tickets hätten sie schon verkauft. Rund 700 Gäste haben Platz im Zelt, schätzt er.

Am 22.09.2018 zum Wiesauftakt auf dem Münchner Oktoberfest spielt die "Kapelle Josef Menzl" im Herzkasperlzelt auf der "Oidn Wiesn". (Alte Wiesn, da gehen die Münchner hin) Portrait vom Chef der Blaskapelle Josef Menzl © Jan Roeder

Sie haben sich nach eigenen Angaben auch bei der Stadt München abgesichert, dass sie den Begriff Oktoberfest nutzen dürfen. Sie sehen es als "eine Hommage" ans Original, sagt Rodler.

In einem Kommentar zur Veranstaltung schreibt ein Facebook-Nutzer auf Bairisch: "I glaub i foa zum Minichna Oktobafest. Wei beim Oktobafest in Minga is ma z´fai Trube. Do herunt kimmt da Menzl a bessa zua Geltung."

Die Maß Bier kostet deutlich weniger als auf der Wiesn

Was Wiesn-Gänger noch interessieren dürfte: Die Maß Bier ist in Niederbayern deutlich günstiger. Sie kostet Rodler zufolge 10,20 Euro. "Überschaubar im Verhältnis", sagt er und lacht. Auf der echten Wiesn liegt der Preis heuer zwischen 14,50 und 15,80 Euro.

Bleibt die Frage: Wie oft werden die zwei München verwechselt? "Wenn wir zum Beispiel mit der Feuerwehr unterwegs sind und sie sehen unsere Abzeichen, heißt es schon mal, ob wir die mit der längsten Anreise sind. Dann muss man es schon mal erklären", sagt Rodler. "Sehr idyllisch" sei ihr München, sagt er noch.

Wem die Anreise doch zu weit ist: Die Kapelle Josef Menzl ist ab 21. September auch auf der Oidn Wiesn in der Schützenlisl zu hören.