Ohne Führerschein im Microcar - 16-Jährige baut Unfall

Eine 16-Jährige sitzt am Steuer eines Microcars. Doch sie besitzt nicht den nötigen Mopedführerschein. An einer Kreuzung baut sie einen Unfall.
Die 16 Jahre alte Fahrerin hatte nicht den nötigen Führerschein für das Microcar. (Symbolbild)
Die 16 Jahre alte Fahrerin hatte nicht den nötigen Führerschein für das Microcar. (Symbolbild)
Cham

Ein Microcar hat sich nach einem Zusammenstoß mit einem Auto an einer Kreuzung in der Oberpfalz überschlagen. Die drei jugendlichen Insassinnen des Microcars wurden in der Nacht in Cham leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach besaß die 16 Jahre alte Fahrerin des Microcars nicht den für das Leichtkraftfahrzeug nötigen Mopedführerschein. Zudem hätten in dem Wagen keine drei Menschen sitzen dürfen.

Den Angaben nach muss sich die 16-Jährige nun wegen des verursachten Verkehrsunfalls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der 21 Jahre alte Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

