ÖPNV ohne Grenzen: Ab 2027 ein Tarif für Bayern und Salzburg

Das Berchtesgadener und das Salzburger Land wollen als Verkehrsbund zusammenrücken – das hätte Vorteile für viele Fahrgäste. Welche das sind und wann es losgehen soll.

Sie sollen zu einem Verkehrsverbund zusammenwachsen: das Berchtesgadener und das Salzburger Land. Mit einem Grundsatzbeschluss im Kreistag stellte der Landkreis Berchtesgadener Land die Weichen für die Integration in den Salzburger Verkehrsverbund (SVV) und dafür die notwendigen finanziellen Mittel bereit.

"Damit setzt der Landkreis ein starkes Zeichen für einen modernen, leistungsfähigen und grenzüberschreitend abgestimmten ÖPNV. Wir stärken sowohl die regionale Attraktivität als auch den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum mit Salzburg", so Landrat Bernhard Kern in einer Pressemitteilung.

Grenzübergreifender Verkehrsverbund: Tarif, Vertrieb und Fahrgast-Infos sollen gebündelt werden

Für die staatenübergreifende Lösung sollen demnach entsprechende Kooperationsverträge zwischen dem Landkreis und der Salzburger Verkehrsverbundgesellschaft geschlossen werden, um künftig Tarif, Vertrieb und Fahrgastinformation zu bündeln.

Darüber hinaus werde empfohlen, Dienstleistungen wie Verkehrsplanung sowie die Bestellung und Vergabe von Verkehrsleistungen über ein gemeinsames Tochterunternehmen durchzuführen, hieß es zudem vom Landratsamt Berchtesgaden. Im Jahr 2026 sei der Aufbau der Verbundstruktur geplant, "sodass ab 2027 der grenzüberschreitende Verbund für den Kunden starten" könne.

Deutschlandweit ein Vorreiter-Projekt

Es wäre das erste derartige Projekt deutschlandweit. Fahrgäste auf beiden Seiten würden davon profitieren: "Der zukünftige Verbundtarif bietet zahlreiche Vorteile für Fahrgäste im Berchtesgadener Land", so Alexandra Rothenbuchner, Sprecherin vom Landratsamtamt Berchtesgaden, zur AZ.

Für sie könnte es in vielen Fällen günstigere Tickets vor allem bei den Einzelfahrten und Tageskarten bedeuten, wie auch der BR berichtet hatte. Demnach könnte eine Fahrt von Laufen nach Berchtesgaden in Zukunft beispielsweise statt 16,60 Euro lediglich noch 9,10 Euro kosten.

Öffentlicher Personen und Nahverkehr in Salzburg. © imago/Karl Heinz Spremberg

Auch Langzeittarife sollen günstiger und vor allem praktischer werden, berichtete der BR zu den Plänen: Denn statt zwei Tickets kaufe man künftig nur noch eines für die gesamte grenzüberschreitende Region. Wer etwa schon ein Deutschlandticket besitze, könne das künftig auf das Salzburger Land ausweiten – und auch dort damit Busse und Bahnen nutzen, so die Idee.

Ab Januar 2027 soll es die neuen Angebote geben

Die neuen Angebote sollen ab Januar 2027 für Kunden verfügbar sein, so der Sender weiter zu den bisherigen Plänen. Mit dem Beschluss habe der Kreistag auch die anfallenden Kosten für die Integration genehmigt. Zudem sei ein stark subventioniertes Bürgerticket für das Berchtesgadener Land in der Diskussion – es solle zwischen 300 und 400 Euro für das ganze Jahr kosten. Einfacher zumindest könnte so manches werden.

Die Anzahl der „bisherigen Tarifwaben“ solle deutlich reduziert werden – ein Vorteil, der zu „spürbar niedrigeren Ticketpreisen bei Einzelfahrten“ führen, teilt das Landratsamt mit.

Die Integration in den SVV gelte als „wegweisender Schritt für eine grenzüberschreitende Organisation des öffentlichen Verkehrs – mit Signalwirkung weit über die Region hinaus“, heißt es aus Berchtesgaden.