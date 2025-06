Öl in die Donau gelaufen - Ursache unklar

Mitglieder der DLRG sind für eine Übung an der Donau. Dabei entdecken sie einen Ölfilm auf dem Fluss.

Neustadt an der Donau

Aus einem Abflussrohr in Niederbayern ist Öl in die Donau gelaufen. Wie genau das Öl über das Rohr in den Fluss gelangen konnte, war zunächst unklar, sagte ein Sprecher des Landratsamts Kelheim. Mit Booten und Drohnen untersuchten die Einsatzkräfte am Montagabend die Stelle in Neustadt an der Donau. Zu möglichen Umweltschäden gibt es ebenfalls derzeit keine Informationen.

Einige Kilometer flussabwärts des Abflussrohrs wurde zunächst eine Ölsperre vorbereitet, nach Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt aber nicht errichtet. Die Ermittlungen zur Ursache und zu den möglichen entstandenen Schäden laufen.