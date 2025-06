Oberfranken: Duo soll 12-Jährige in Freibad belästigt und verletzt haben

Eine Zwölfjährige verbringt den letzten Ferientag in einem Freibad in Oberfranken. Was da passiert, beschäftigt nun die Kriminalpolizei.

AZ/dpa | 23. Juni 2025 - 22:32 Uhr

Die Polizei stellte die Verdächtigen noch im Bereich des Freibads. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Hof Zwei Männer sollen eine Zwölfjährige in einem Freibad im oberfränkischen Hof sexuell belästigt und verletzt haben. Die Schülerin soll von den beiden 18 und 20 Jahre alten Männern dabei mehrfach unter Wasser gedrückt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Sie habe eine blutige Nase davongetragen. Später habe das Mädchen einem Bademeister den Vorfall geschildert, der habe die Polizei gerufen. Die beiden Verdächtigen seien noch vor Ort von Beamten gestellt worden. Gegen das Duo werde nun wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt und Körperverletzung ermittelt.