AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Oberbayer im Glück: Fast 18 Millionen Euro im Lotto gewonnen

Oberbayer im Glück: Fast 18 Millionen Euro im Lotto gewonnen

Da dürfen die Sektkorken ruhig knallen. Ein bislang unbekannter Mensch aus dem Süden hat im Lotto richtig viel Geld gewonnen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Millionengewinn dürfte Freude bringen. (Symbolbild)
Der Millionengewinn dürfte Freude bringen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Fast 18 Millionen Euro hat ein bislang unbekannter Glückspilz aus Oberbayern im Lotto gewonnen. Er oder sie habe bei der Ziehung am Mittwoch alle sechs Zahlen und sogar die Superzahl richtig getippt, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in München mit. Der Gewinn kann sich sehen lassen: 17.990.864 Euro. Bis Ende 2028 kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin nun melden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.