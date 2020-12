Oberbayer gewinnt rund 3,9 Millionen Euro im Lotto

Rund 3,9 Millionen Euro hat ein 80-Jähriger aus Oberbayern im Lotto gewonnen.

München

Der Rentner habe bei der Ziehung am Mittwoch als einer von fünf Lottospielern bundesweit sechs Richtige (11, 12, 13, 37, 38, 39) und mit der 7 die richtige Superzahl getippt, teilte Lotto Bayern am Montag in München mit.

An den Gewinn von 3.918.006,30 Euro müsse er sich "erst noch gewöhnen", sagte der Mann nach Angaben von Lotto Bayern. In der Gewinnklasse 2 setzten demnach fünf weitere Tipper aus dem Freistaat auf die sechs richtigen Zahlen, sie erhalten jeweils 220.000 Euro.