Obacht, Tegernsee-Ausflügler: Die Wallbergbahn geht früher in die Pause

Die Wallbergbahn am Tegernsee muss mehrere Tage früher als geplant schließen. Welches Problem aufgetreten ist und wann die Wintersaison am Ausflugsziel in Rottach-Egern beginnt.

Am Tegernsee geht es zurzeit nicht hoch hinaus, zumindest nicht mit der Wallbergbahn von Rottach-Egern aus. Wie die Kabinenbahn in Sozialen Medien bekannt gegeben hat, muss man mehrere Tage früher als geplant in Herbstrevision gehen – "aufgrund einer technischen Störung".

Die Bahn ruht demnach seit 5. November, die Wintersaison beginnt dann erst wieder am 5. Dezember. Im Dezember werde dann auch der Einheimischen-Tag nachgeholt, heißt es in der Mitteilung. bLaut Homepage hätte die Herbstrevision regulär erst am 9. November begonnen.

Die Wallbergbahn über das technische Problem

Was war so dringend? Die AZ hat bei der Wallbergbahn nachgefragt. Eine Sprecherin teilt mit: "Es muss am Zugseil der Bahn etwas repariert werden, wofür Ersatzteile und ein externer Techniker benötigt werden."

Dieses historische Foto zeigt die frühe Wallbergbahn. Sie wurde 1951 erbaut. © Wallbergbahn

Die Sicherheitsauflagen der Behörden seien "sehr streng" und ein Techniker sei nicht sofort verfügbar gewesen. Deswegen hätten sie beschlossen, "die ohnehin für den 9. November geplante Revision um ein paar Tage vorzuziehen".

75 Jahre Kabinenbahn am Tegernsee

Die Wallbergbahn hat in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag gefeiert. Die Verantwortlichen gestalteten dafür Themenmonate, zum Beispiel gab es im April Fahrten zu historischen Preisen aus den 50er Jahren. Im Mai spendeten sie 75 Cent – passend zur Jubiläumszahl – jeder Berg- und Talfahrt an gemeinnützige Organisationen aus dem Tegernseer Tal.

Die Bergstation der Wallbergbahn. © imago/Ulrich Wagner

Die Wallbergbahn transportiert pro Jahr etwa 200.000 Gäste. Sie war am 20. April 1951 in Betrieb gegangen, nach nur neun Monaten Bauzeit. Freilich wurde sie seither saniert und modernisiert, zum Beispiel wurden 1995 die alten Kabinen durch 50 neue ersetzt.

Sie kann nach Angaben des Unternehmens pro Stunde 550 Personen befördern, die Fahrt auf einer Strecke von 2140 Metern dauert rund 15 Minuten. So wird ein Höhenunterschied von 825 Metern überwunden. Zauber-Blick auf den Tegernsee inklusive.