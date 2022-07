Obacht, Rückruf: Kunststoff im Lidl-Reibekäse

In einem geriebenen Käse der Firma Goldsteig Käsereien könnten blaue Kunststoffteile sein. Der Käse wurde in Lidl-Märkten in vielen Bundesländern verkauft und kann dort zurückgegeben werden.

25. Juli 2022 - 20:06 Uhr | AZ/dpa

Logo des Discounters Lidl. (Archiv) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa