Nürnbergs Flick wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat lange eine Verstärkung fürs Mittelfeld gesucht. Jetzt fand man sie bei einem Zweitliga-Rivalen.
dpa |
Von Nürnberg nach Braunschweig: Florian Flick. (Archivbild)
Von Nürnberg nach Braunschweig: Florian Flick. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Braunschweig

Mittelfeldspieler Florian Flick wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Danach greift eine Kaufpflicht für den ehemaligen Schalker.

"Wir haben immer gesagt, dass wir noch einen Sechser als Stabilisator im Zentrum verpflichten wollen. Genau diesen Spieler bekommen wir mit Florian Flick", sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

