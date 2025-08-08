Nürnberger Schrecken in Nachspielzeit: Joker Corredor trifft

Die Heimmisere des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Gegen Darmstadt gibt es einen späten Gegentreffer. Ein Joker trifft fast in der letzten Sekunde.

Nürnberg

Ein Tor des SV Darmstadt 98 in der späten Nachspielzeit hat die Sorgen des 1. FC Nürnberg zum Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga verschärft. Joker Killian Corredor schockte die Franken mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0) in der vierten Minute der Nachspielzeit und setzte den erfolgreichen Saison-Auftakt der Südhessen fort. Darmstadt ist erst mal Tabellenführer.

32.455 Zuschauer erlebten im Max-Morlock-Stadion ein lange Zeit zähes Spiel mit vielen Fehlpässen, das erst nach der Pause Tempo aufnahm. Zwar glückte den mit einem 0:1 in Elversberg in die Saison gestarteten Nürnbergern ebenso wie den mit dem Selbstvertrauen eines 4:1 gegen Bochum angereisten Südhessen längst nicht alles.

Die Intensität - auch in den Zweikämpfen - nahm aber mehr und mehr zu. In der spannenden zweiten Hälfte hatten beide Teams die Chance zum Sieg. Darmstadt nutzte diese, wenn auch fast in letzter Sekunde.

Joker Telalovic mit Großchance zum Sieg

Vorher hatte sich Jan Reichert im "Club"-Tor noch auszeichnen können. Der 24-Jährige parierte nach einem Volleyschuss von Fraser Hornby (24.) glänzend. Nach dem Seitenwechsel war er wieder stark zur Stelle, als Hornby im Strafraum vor ihm auftauchte (48.).

Die Franken hatten nach einem Volleyschuss aus der Distanz von Danilo Soares schon früh zum Torschrei angesetzt (19.). Joker Semir Telalovic (72.), Kapitän Robin Knoche (76.) und Fabio Gruber (88.) waren noch näher am Torerfolg dran. Erst Corredor auf der Gegenseite glückte dieser.