Nürnberger Polizei geht mit E-Motorrädern auf Streife

Polizisten in Autos, auf Pferden oder Fahrrädern - kennt man bereits. Die Nürnberger Polizei testet jetzt etwas Neues: Streifenfahrt auf zwei Rädern unter Strom.
Bereits vorher hatte die Polizei in Nürnberg Elektromotorräder getestet. (Archivbild)
Bereits vorher hatte die Polizei in Nürnberg Elektromotorräder getestet. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Nürnberg/Kempten

In Nürnberg und Kempten im Allgäu sollen Polizistinnen und Polizisten künftig mit E-Motorrädern auf Streife gehen. "Wir gehen die Schritte in eine elektrische Zukunft der Mobilität der Polizei konsequent – und dazu gehört auch das E-Motorrad", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). 

Elektromobilität soll schrittweise ausgeweitet werden

Die neuen Fahrzeuge sollen unter anderem helfen, die Klimaziele der Staatsregierung zu erreichen, hieß es vom Innenministerium. Zunächst handelt es sich bei dem Einsatz um ein Pilotprojekt mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Hierfür sollen insgesamt zwei Elektromotorräder ein Jahr lang getestet werden. "Die Verkehrspolizeiinspektionen Nürnberg und Kempten testen das Projekt unter realen Einsatzbedingungen, um die Praxistauglichkeit der E-Motorräder auf Herz und Nieren zu prüfen", sagte Herrmann.

Laut Ministerium soll die Elektromobilität schrittweise ausgeweitet und die Infrastruktur ausgebaut werden, um die Nutzung elektrischer Fahrzeuge künftig effizienter zu gestalten. Derzeit verfüge die bayerische Polizei über rund 9.800 Fahrzeuge, darunter etwa 180 Motorräder.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

