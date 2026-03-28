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Nürnberger Land: Werkstatthalle in Schwarzenbruck explodiert

Mitten in der Nacht explodiert ein Industriegebäude. Trümmer zerstören Autos, der Schaden ist erheblich.
AZ/dpa |
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Warum die Werkstatthalle explodierte, sei noch unklar. (Symbolbild)
Warum die Werkstatthalle explodierte, sei noch unklar. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Schwarzenbruck

Schwarzenbruck - Eine Werkstatthalle in Schwarzenbruck (Nürnberger Land) ist explodiert. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Garagentore aus der Führung gerissen

Bei der nächtlichen Explosion wurden demnach zwei große Garagentore aus der Führung gerissen und stark deformiert. Neben massiven Schäden am Gebäude selbst seien auch mehrere geparkte Fahrzeuge durch umherfliegende Splitter beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie es zu der Explosion kommen konnte, wird nun ermittelt.

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