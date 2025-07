Nürnberg holt Stürmer Mickaël Biron

Der Club holt einen Stürmer aus der zweiten belgischen Liga. Allerdings bringt der Angreifer schon reichlich Erfahrung mit nach Franken.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat Stürmer Mickaël Biron von RWD Molenbeek aus der zweiten belgischen Liga verpflichtet. Der 27 Jahre alte Angreifer, der die Staatsbürgerschaften für Frankreich und Martinique besitzt, bringt eine Menge internationale Erfahrung mit. "Mickaël erfüllt unser gesuchtes Profil in vielen Punkten. Er soll unserer Offensive mit seiner Schnelligkeit und seinem Tiefgang mehr Optionen verschaffen und unserem Umschaltspiel eine wichtige Facette geben", meinte Joti Chatzialexiou, Vorstand Sport, zum Neuzugang noch vor dem Trainingslager.

Der 1,70 Meter große Biron machte seine ersten fußballerischen Schritte in Martinique, der Schweiz sowie in Frankreich, wo er im Sommer 2020 von SAS Épinal zu AS Nancy wechselte. Nach einem Jahr in der Ligue 2 sicherte sich KV Oostende die Dienste des 17-fachen Nationalspielers von Martinique und lieh ihn für ein weiteres Jahr zurück nach Nancy aus. In dieser Zeit gelangen dem Rechtsfuß in 62 Spielen 19 Tore und fünf Vorlagen.

Im Sommer 2022 schloss sich Biron dann RWD Molenbeek an und trug mit 16 Toren maßgeblich zum Aufstieg in die Jupiler Pro League bei. Nach einer halbjährigen Leihe in der Hinrunde der Saison 2024/2025 zu OH Leuven ging es mit RWD Molenbeek in der Rückrunde um den erneuten Aufstieg. In den Playoffs führte Biron seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld und trug sich in die Torschützenliste ein, scheiterte am Ende aber knapp.