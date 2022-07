Nürnberg hat "Bock" auf's Franken-Derby

Kann Marc Schneider mit seiner Familie anstoßen? Der neue Trainer der SpVgg Greuther Fürth hat am Samstag Geburtstag. Seine Mannschaft tritt aber auch zum ältesten Fußball-Derby Deutschlands in Nürnberg an. Der "Club" baut kurzfristig seinen Kader um.

21. Juli 2022 - 14:57 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Robert Klauß steht am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild