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Notfall am Berchtesgadener Land: Mann steckt im Schnee fest

Mitten im Schnee gefangen: Ein Bergsteiger gerät am Fuderheuberg in eine brenzlige Lage. Wie die Bergwacht und ein Hubschrauber ihn retten konnten.
AZ/dpa |
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Mit einem Helikopter konnte der Urlauber aus seiner misslichen Lage gerettet werden. (Symbolbild)
Mit einem Helikopter konnte der Urlauber aus seiner misslichen Lage gerettet werden. (Symbolbild) © Annette Reuther/dpa/dpa-tmn

Ein 44 Jahre alter Bergsteiger ist am Fuderheuberg bei Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land im Schnee steckengeblieben. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) konnte er von der Bergwacht gemeinsam mit der Besatzung eines Rettungshubschraubers aus einer gefährlichen Talreiße gerettet werden.

Demnach hatte sich der Mann am Karfreitag im unwegsamen Gelände verstiegen und war im Schnee steckengeblieben. Daraufhin habe er den Notruf abgesetzt. Die Einsatzkräfte erkannten den verunglückten Urlauber rund 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfelkreuzes. 

Der Hubschrauber setzte einen Bergretter ab, der den Urlauber sicherte. Anschließend konnten beide sicher ins Tal geflogen werden, wo Angehörige den 44-Jährigen in Empfang nahmen. Insgesamt waren acht Bergretter etwa eineinhalb Stunden im Einsatz.

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