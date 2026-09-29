Nochmal fast 30 Grad in Bayern – wann die erste Wetterwende kommt

Nach klaren Nächten und Sonnenstunden zieht Regen auf: Wer das Spätsommerwetter genießen will, sollte sich beeilen – es drohen Schauer und Blitze.

In den nächsten Tagen kann in Bayern noch einmal die Sonne genossen werden. (Symbolbild)

In Bayern hält das spätsommerliche Sonnenwetter mit Temperaturen bis zu 29 Grad vorerst an. Ab Donnerstag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch von Westen her erste Schauer und Gewitter auf.

Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder scheint heute und am Mittwoch im ganzen Freistaat überwiegend die Sonne. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 22 und 27 Grad, im Raum Unterfranken sind heute örtlich bis zu 29 Grad möglich. In den Nächten kühlt es bei überwiegend klarem Himmel auf 13 bis 3 Grad ab.

Kleiner Wetterumschwung in München und am Alpenrand

Am Donnerstag bleibt es im Osten noch länger heiter. Von Westen her ziehen jedoch Wolken auf, bevor am Spätnachmittag und Abend nicht nur in Franken mit einem Wetterwechsel zu rechnen ist.

Zum Abend gibt es dort, an den Alpen und in Schwaben zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Die Temperaturen erreichen im Süden Bayerns tagsüber maximal 25 Grad, in 2000 Meter Höhe sind es noch 14 Grad und in 3000 Meter bis zu 7 Grad. Wer eine spätsommerliche Höhenwanderung unternehmen möchte, sollte also die Tage bis Donnerstag nutzen.

In der Nacht zum Freitag sei laut DWD bei starker Bewölkung mit aufkommendem schauerartiger Regen zu rechnen – einzelne eingelagerte Gewitter könnten sich auch länger halten.

Am Freitag soll es laut DWD im Süden Bayerns mehr Wolken als Sonne geben, am Vormittag örtlich noch etwas Regen, später werde es aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 24 Grad, auf der Zugspitze bei bis zu 7 Grad.

Ein Blick auf den Wetterbericht zeigt: Die Wiesn dürften mit Sonnenschein zu Ende gehen. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Das Wetter zum Wiesn-Ende

Zum letzten Oktoberfestwochenende ist in München mit mildem und trockenem Wetter zu rechnen – bei Teilbewölkung und Temperaturen von bis zu 21 Grad.