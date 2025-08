Noch 35.000 offene Ausbildungsplätze in Bayern

In knapp einem Monat beginnt das neue Ausbildungsjahr. Jungen Menschen, die bislang noch keine Stelle haben, macht die Regionaldirektion Hoffnung. Und welche Berufe sind besonders beliebt?

Nürnberg

Kurz vor Start in das neue Ausbildungsjahr sind bei den Arbeitsagenturen in Bayern noch mehr als 35.000 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Die Chancen, dass junge Menschen, die bisher noch keine Stelle haben, doch noch zum 1. September in eine Ausbildung starten können, seien hoch: Auf 100 Azubistellen kämen rein rechnerisch 67 Bewerberinnen und Bewerber.

"Wer sich noch unsicher ist, sollte die Sommerferien für ein Praktikum nutzen. Das hilft, besser einzuschätzen, ob der Wunschberuf auch wirklich zu den eigenen Fähigkeiten und Talenten passt. In vielen Fällen können Schüler durch einen guten Eindruck im Praktikum sogar schlechtere Schulnoten ausgleichen", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Schmitz.

Beliebte Klassiker

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz lag den Angaben nach 2024/25 bei 59.820, das sind etwa 1.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der offenen Ausbildungsplätze dagegen ging zurück - von 95.741 auf 90.318.

Zu den beliebtesten Ausbildungsberufen zählen weiterhin bekannte Klassiker: Bei Bewerberinnen seien Ausbildungsplätze für medizinische Fachangestellte oder für Kauffrauen für Büromanagement sehr gefragt, hieß es. Bewerber interessierten sich besonders für Stellen als angehender Kfz-Mechatroniker, Fachinformatiker oder Elektroniker.