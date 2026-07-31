Am Chiemsee sorgt der niedrige Wasserstand für Probleme. Zwei Anlegestellen können ab dem 3. August vorerst nicht mehr angefahren werden.

Anfang Juni: der Dampfersteg in Seebruck am Chiemsee. Schon damals war es wegen Niedrigwassers bei der Chiemsee-Schifffahrt zu vorübergehenden Einschränkungen gekommen und der Halt konnte für mehrere Tage nicht mehr angesteuert werden.

Die Schifffahrt leidet aktuell unter dem niedrigen Wasserpegel. So kommt es am Chiemsee wegen Niedrigwassers im Betrieb zum Teil zu Einschränkungen: Ab dem kommenden Montag (3. August) können die beiden Anlegestellen Seebruck und Übersee/Feldwies nicht mehr angefahren werden. Das hat die Chiemsee-Schifffahrt der AZ mitgeteilt.

Niedrigwasser: Chiemsee-Schifffahrt kündigt Änderungen im Fahrplan an

Die nächstgelegenen Anlegestellen für Fahrgäste aus Seebruck befinden sich in Gstadt und Chieming. Für Fahrgäste aus Übersee/Feldwies stehen die Anlegestellen Bernau und Chieming zur Verfügung. Die "Große Chiemseetour" werde vorerst "ohne Halt in Seebruck" stattfinden, teilte die Chiemsee-Schifffahrt weiter mit. Alle übrigen Kursfahrten verkehrten momentan regulär gemäß dem Sommerfahrplan.

Anfang Juni: der Dampfersteg in Seebruck am Chiemsee. Schon damals war es wegen Niedrigwassers bei der Chiemsee-Schifffahrt zu vorübergehenden Einschränkungen gekommen und der Halt konnte für mehrere Tage nicht mehr angesteuert werden. © Sven Hoppe/dpa

Wasserpegel für einen Sommer "sehr ungewöhnlich"

Der niedrige Wasserstand sei für einen Sommer "sehr ungewöhnlich", so Michael Feßler von der Geschäftsleitung bei der Schifffahrt am Chiemsee zur AZ. Er hofft für die kommenden Wochen auf "genügend Regen". Der Wasserstand im Chiemsee liege (Stand Freitag) bei 517,84 Metern. "Wir gehen davon aus, dass er am Wochenende noch einmal fällt." Zum Vergleich: Der Jahresdurchschnitt bewegt sich Feßler zufolge "bei 518,20 Metern" – ein Unterschied also von 36 Zentimetern.

Der Chiemsee Anfang Juni. Auch zum Ende des Monats führt der Chiemsee so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit. © Sven Hoppe/dpa

Schon Ende Mai war es wegen Niedrigwassers bei der Chiemsee-Schifffahrt zu vorübergehenden Einschränkungen gekommen – damals konnte der Halt in Seebruck für mehrere Tage nicht mehr angesteuert werden.