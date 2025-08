Niederlechner rettet Löwen Punkt beim Drittliga-Start

Ein Treffer des Ex-Bundesligastürmers bringt 1860 München ein Remis bei Rot-Weiss Essen. Wie sich der Aufstiegsfavorit beim Auftakt schlug.

Essen

Rückkehrer Florian Niederlechner hat Aufstiegsfavorit TSV 1860 München beim Drittligastart vor einem Fehlstart bewahrt. Der frühere Bundesliga-Stürmer sicherte den Löwen beim 1:1 (0:1) bei Rot-Weiss Essen mit seinem Tor in der 68. Minute einen Punkt.

Im Stadion an der Hafenstraße gab es einen frühen Schock für 1860. Die Abwehr der Münchner konnte einen Ball nur ungenügend klären. Eine abgefälschte Flanke köpfte José-Enrique Rios Alonso (6. Minute) aus kurzer Distanz ein. Ramien Safi (23.) hatte für Essen die riesige Chance auf das 2:0.

1860 hatte mehr Spielanteile. RWE war aber etwas gedankenschneller. Löwen-Kapitän Jesper Verlaat (17.) und Tunay Deniz (26.) scheiterten am starken Essen-Keeper Felix Wienand. In Halbzeit zwei wurde die Partie hitziger und zerfahrener. Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette konnte Niederlechner den Ball über Wienand ins Tor lupfen. Die Hausherren wurden mit zwei Distanzschüssen noch gefährlich, waren in der Schlussphase näher am zweiten Treffer.

1860 mit großen Ambitionen

Die Münchner wollen nach einer überzeugenden Vorbereitung im achten Versuch endlich zurück in die 2. Liga. Dafür hat sich der Traditionsclub deutlich verstärkt, neben Niederlechner, der in der Jugend für den Club spielte, auch mit Ex-Nationalspieler Kevin Volland. Mit Hansa Rostock zählt der Meister von 1966 zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg.

Wirbel gab es aber mal wieder um Investor Hasan Ismaik. Erst vermeldeten die Löwen, dass Ismaik seine Anteile an eine Schweizer Familienholding verkaufen werde, dann platzte der Deal aber noch. Die Hintergründe blieben bis zuletzt mysteriös.