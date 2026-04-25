Niederbayern: Hund beißt gleich zwei Postboten

Erst Schulter und Po, dann der Oberschenkel: Ein Hund attackiert zwei Postzusteller in Niederbayern. Nun ermittelt die Polizei gegen die Halterin. Was die Beamten der Frau vorwerfen.

Deggendorf

Deggendorf - Gleich zwei Postboten hintereinander hat ein Hund in Deggendorf gebissen. Ein 41-Jähriger ist beim Zustellen von Briefen am Donnerstag von dem Tier in den Oberschenkel gebissen worden, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag zuvor war bereits seine Kollegin von dem gleichen Hund attackiert worden. Das Tier biss ihr in die Schulter und den Po. Beide Postboten wurden leicht verletzt.

Ermittlung gegen 63-jährige Hundebesitzerin

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 63-jährige Hundebesitzerin. Um welche Rasse es sich bei dem Hund handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.