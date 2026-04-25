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Niederbayern: Hund beißt gleich zwei Postboten

Erst Schulter und Po, dann der Oberschenkel: Ein Hund attackiert zwei Postzusteller in Niederbayern. Nun ermittelt die Polizei gegen die Halterin. Was die Beamten der Frau vorwerfen.
AZ/dpa |
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Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Deggendorf

Deggendorf - Gleich zwei Postboten hintereinander hat ein Hund in Deggendorf gebissen. Ein 41-Jähriger ist beim Zustellen von Briefen am Donnerstag von dem Tier in den Oberschenkel gebissen worden, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag zuvor war bereits seine Kollegin von dem gleichen Hund attackiert worden. Das Tier biss ihr in die Schulter und den Po. Beide Postboten wurden leicht verletzt.

Ermittlung gegen 63-jährige Hundebesitzerin

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 63-jährige Hundebesitzerin. Um welche Rasse es sich bei dem Hund handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

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3 Kommentare
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  • tutnixzursache vor 2 Stunden / Bewertung:

    Nach dem ersten Vorfall durfte der Hund bei der Besitzerin bleiben? Und auch nach dem zweiten Angriff wurde der Hund offensichtlich nicht der Halterin weggenommen?

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  • Witwe Bolte vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutnixzursache

    Viele Tierheime platzen aus allen Nähten. Immer mehr abgegebene Hunde und Katzen.
    Platzmangel nicht nur in deutschen Gefängnissen.

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  • tutnixzursache vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    was soll das für ein Argument sein? Die Halterin ist nicht in der Lage, ihren bissigen Hund unter Kontrolle zu halten

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