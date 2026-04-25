Niederbayern: Hund beißt gleich zwei Postboten
Deggendorf - Gleich zwei Postboten hintereinander hat ein Hund in Deggendorf gebissen. Ein 41-Jähriger ist beim Zustellen von Briefen am Donnerstag von dem Tier in den Oberschenkel gebissen worden, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag zuvor war bereits seine Kollegin von dem gleichen Hund attackiert worden. Das Tier biss ihr in die Schulter und den Po. Beide Postboten wurden leicht verletzt.
Ermittlung gegen 63-jährige Hundebesitzerin
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 63-jährige Hundebesitzerin. Um welche Rasse es sich bei dem Hund handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.
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