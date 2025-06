Nicht ohne Sonnenschutz! Hohe UV-Werte in Bayern erwartet

Es wird richtig heiß. Wer sich im Freibad oder am See abkühlt, sollte eines jedoch unbedingt beachten.

München

Die Hitze zieht ans Wasser, aber Achtung: Es besteht große Sonnenbrandgefahr. Am Freitag und Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern einen sehr hohen UV-Index mit Werten zwischen 8 und 9.

Wer nach draußen gehe, sollte sich gut mit Sonnenhut, sonnendichter Kleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme schützen, sagte Florian Baur vom DWD in München. Wenn möglich, sollte man sich ihm zufolge im Schatten aufhalten und über die Mittagszeit am besten gar nicht nach draußen gehen, denn dann ist die UV-Belastung am höchsten.

Neben Sonnenschutz auch viel trinken

Der Meteorologe rät, Sonnencreme auch schon am Morgen aufzutragen - besonders auf exponierten Stellen wie Nase, Ohren, Lippen und Fußrücken. "Was dazu kommt, ist die Hitzebelastung. Deshalb sollte man viel trinken." Der DWD erwartet am Freitag und Samstag in Bayern Temperaturen von bis zu 33 und 35 Grad.

Der UV-Index gibt an, wie stark die ultraviolette (UV) Strahlung ist und wie hoch die damit einhergehende Gefahr für die Gesundheit ist. Werte zwischen 8 und 10 gelten als sehr hoch.