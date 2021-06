New York, London - Otterfing: Papiertauben-Kunst in einem bayerischen Garten

Seine Tauben flogen schon fast um die ganze Welt. Der Münchner Künstler Michael Pendry stellt nun ein Werk bei einem Lichtkünstler in Oberbayern aus.

In seinem Garten hat der Lichtkünstler Andres Hönig Projekt gemeinsam mit dem Münchner Künstler Michael Pendry umgesetzt.

Die Ausstellung ist aktuell in n der Washington National Cathedral in Washington D.C. zu sehen….

München - Not macht bekanntermaßen erfinderisch. So ging es auch dem Künstler Andres Hönig aus Otterfing, dem während der coronabedingten Kulturpause eine Idee kam: Er machte Kunst zum Vorbeispazieren.

In seinem Garten in Otterfing hat Hönig eine aufwendig programmierte Lichtshow installiert, die von ausgewählter Musik begleitet wird. Spaziergänger kamen so während der Oster- und Weihnachtszeit zumindest zu ein bisschen Kunstgenuss während des Lockdowns. Nun hat der Otterfinger das nächste Outdoor-Kunstprojekt gestartet. Dieses Mal eine Nummer größer.

Gemeinsam mit dem Münchner Künstler Michael Pendry setzt Hönig in seinem Garten Kunst um, die bereits weltweit in Städten wie New York, London oder Washington zu sehen war.

"Les Colombes": Papiertauben-Kunst in Otterfing nur noch dieses Wochenende

"Les Colombes" heißt das Projekt. Hunderte aus Papier gefaltete Tauben scheinen durch Hönigs Garten zu fliegen - kunstvoll von einer Lichtinstallation begleitet. Das Open-Air-Projekt am Otterfinger Wendelsteinring ist seit dem 4. und noch bis zum 13. Juni täglich ab 21 Uhr zu sehen.

Die große Version der Tauben-Show kann aktuell in der Washington National Cathedral in Washington D.C. bewundert werden.