Neunjähriger von Rottweiler gebissen und schwer verletzt

Ein Hund hat in Niederbayern ein Kind ins Gesicht und in die Hand gebissen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter.
Ein Hubschrauber hat den schwer verletzten Jungen nach dem Hundebiss ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)
Ein Hubschrauber hat den schwer verletzten Jungen nach dem Hundebiss ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Ruhmannsfelden

Im niederbayerischen Landkreis Regen hat ein Hund ein Kind ins Gesicht und in die Hand gebissen und dabei schwer verletzt. Der neun Jahre alte Junge wurde nach dem Vorfall am Dienstag in Ruhmannsfelden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht.

Demnach handelt es sich bei dem Hund um einen Rottweiler. Wie genau es zu dem Biss gekommen war, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch war unklar, wo sich die Eltern des Kindes bei dem Vorfall aufhielten. Nähere Angaben zum Hundehalter machte der Sprecher nicht. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

