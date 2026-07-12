Neunjähriger Bub überrascht Einbrecher im Elternhaus

Das Klingeln eines Handys führt einen Jungen direkt zu einem Einbrecher. Wie der Neunjährige reagiert und warum der Täter am Ende leer ausgeht.

Nürnberg

Ein neunjähriger Junge hat in Nürnberg einen Einbrecher in seinem Elternhaus überrascht. Der Grundschüler habe sich am Samstagnachmittag im Erdgeschoss aufgehalten und sei einem klingelnden Handy im Obergeschoss nachgegangen, teilte die Polizei mit. Im Schlafzimmer der Eltern habe er einen unbekannten Mann angetroffen, der bereits Schmuck zum Abtransport bereitgelegt hatte.

Der Junge floh sofort aus dem Haus und alarmierte über eine Nachbarin die Polizei. Der Täter flüchtete den Angaben zufolge ohne Beute. Trotz sofortiger Fahndung konnten Streifen ihn nicht mehr antreffen. Die Kriminalpolizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.