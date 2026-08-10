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Neun Verletzte bei Unfall in Bayern – war das der Grund?

Die Polizei vermutet Sekundenschlaf als Ursache für den Unfall.
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Beim Zusammenstoß von drei Autos sind insgesamt neun Personen verletzt worden. (Symbolbild)
Beim Zusammenstoß von drei Autos sind insgesamt neun Personen verletzt worden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Beim Zusammenstoß von drei Autos in Schwaben sind neun Personen verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass Sekundenschlaf den Unfall auf der Bundesstraße 310 zwischen Wertach und Jungholz auslöste. Ein 54-Jähriger sei wohl dadurch am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in den Gegenverkehr gekommen, wo er mit dem Wagen eines 49-Jährigen und dem dahinter fahrenden Pkw eines 20-Jährigen kollidierte. 

Dazu, wie schwer die Verletzungen sind, gab es zunächst keine Informationen. Der Gesamtschaden durch den Unfall wird auf 33.000 Euro geschätzt.

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