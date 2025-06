Neues Stellwerk am Münchner Ostbahnhof

Ein neues elektronisches Stellwerk sollte eigentlich schon seit einem Jahr für mehr Zuverlässigkeit bei der Münchner S-Bahn sorgen. Doch es kam anders als geplant.

Die S-Bahnen am Münchner Ostbahnhof sollen Donnerstag wieder planmäßig fahren. (Archivbild)

München

Das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof ist mit rund einem Jahr Verspätung in Betrieb gegangen. Die Inbetriebnahme sei am Morgen "nach Plan verlaufen", teilte die Bahn mit. Alle Gleise sind wieder befahrbar, allerdings kommt es weiter zu Einschränkungen.

Die S1 und die S5 fahren zunächst weiterhin nicht durch die Stammstrecke und bei der S2, S3 und S8 fallen noch Verstärkerzüge aus, wie ein Bahnsprecher sagte. Es werde noch bis Donnerstag (19. Juni) dauern, bis alle Bahnen wieder planmäßig fahren.

Das neue Stellwerk soll für mehr Zuverlässigkeit im chronisch anfälligen S-Bahn-Netz der Landeshauptstadt sorgen. Doch statt schon im August 2024 hat es jetzt erst seinen Dienst aufgenommen.