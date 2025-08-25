Neuer Power Forward: Bayern-Basketballer holen Kanadier Mike

Mit seiner Vielseitigkeit soll Neuzugang Isiaha Mike die Offensive des FC Bayern verstärken. Der kanadische Nationalspieler bringt bereits Bundesliga-Erfahrung mit.

München

Der FC Bayern hat zur neuen Saison in der Basketball-Bundesliga den kanadischen Nationalspieler Isiaha Mike verpflichtet. Der 28-jährige Power Forward kommt vom serbischen EuroLeague-Club Partizan Belgrad, wie die Münchner mitteilten. "Seine Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen spielen zu können, ermöglicht uns einfach noch mehr Optionen auf beiden Seiten des Felds", sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac zur Neuverpflichtung.

Für Mike ist es bereits die zweite Station in Deutschland. Von 2020 bis 2022 spielte er für die Niners Chemnitz, bevor er zu JL Bourg nach Frankreich wechselte. Mit Partizan gewann er in der vergangenen Saison die serbische Meisterschaft und kam in der Euroleague zum Einsatz. Mit der kanadischen Nationalmannschaft spielt er derzeit bei den Amerikameisterschaften in Nicaragua.