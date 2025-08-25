AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Neuer Power Forward: Bayern-Basketballer holen Kanadier Mike

Neuer Power Forward: Bayern-Basketballer holen Kanadier Mike

Mit seiner Vielseitigkeit soll Neuzugang Isiaha Mike die Offensive des FC Bayern verstärken. Der kanadische Nationalspieler bringt bereits Bundesliga-Erfahrung mit.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bayern-Neuzugang Isiaha Mike spielte in der Basketball-Bundesliga bereits für die Niners Chemnitz. (Archivbild)
Bayern-Neuzugang Isiaha Mike spielte in der Basketball-Bundesliga bereits für die Niners Chemnitz. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Der FC Bayern hat zur neuen Saison in der Basketball-Bundesliga den kanadischen Nationalspieler Isiaha Mike verpflichtet. Der 28-jährige Power Forward kommt vom serbischen EuroLeague-Club Partizan Belgrad, wie die Münchner mitteilten. "Seine Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen spielen zu können, ermöglicht uns einfach noch mehr Optionen auf beiden Seiten des Felds", sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac zur Neuverpflichtung.

Für Mike ist es bereits die zweite Station in Deutschland. Von 2020 bis 2022 spielte er für die Niners Chemnitz, bevor er zu JL Bourg nach Frankreich wechselte. Mit Partizan gewann er in der vergangenen Saison die serbische Meisterschaft und kam in der Euroleague zum Einsatz. Mit der kanadischen Nationalmannschaft spielt er derzeit bei den Amerikameisterschaften in Nicaragua.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.