Neuer Kiosk an der Ammer geöffnet: Was die Gäste bei dem "Treff" im Grünen erwartet

In Weilheim lädt die neue Ammer Klause zum "Treff" im Grünen ein. Der Kiosk liegt in Flussnähe, wo viele im Sommer zum Baden hingehen, einen Spaziergang machen oder bei ihrer Tour mit dem Radl eine Pause einlegen.

Für Ausflügler in und um Weilheim, die mit dem Fahrrad an der Ammer entlang radeln oder einen Spaziergang am Fluss machen wollen, lockt – immer freitags bis sonntags – neuerdings ein Kioskbetrieb am Gelände des ehemaligen Naturfreundehauses. Zum Beispiel mit kühlen Getränken, ein paar Snacks sowie mit Kaffee und Kuchen.

Der neue Kiosk mit dem dazugehörigen Biergartenbereich trägt den Namen Ammer Klause und wird vom Verein Ammer Forum Oberland betrieben, der das weitläufige Gelände, auf dem es früher einmal einen Gastronomiebetrieb gab, wieder mit Leben füllen will. Hintergrund: Das Ammer Forum Oberland habe die Immobilie des Naturfreundehauses zum 1. August "komplett gepachtet", schildert der Vorstand des Vereins, Clemens Kühlem. Schritt für Schritt wolle man das zuletzt ungenutzte Gelände wieder neu bespielen.

Ammer Klause in Weilheim: Kuchen, Snacks und alkoholfreies Bier

Wo früher einmal ein "À-la-carte-Restaurant" gewesen sei (die Räumlichkeiten standen längere Zeit leer), sei der neue Kiosk jüngst eingezogen. "Wir benutzen die Küche, den Gastraum und den Biergarten", so Clemens Kühlem, der regelmäßig vor Ort mithilft. Unterstützung bekommt der Verein von Gastro-Profi Vroni Wagner. Sie kümmert sich um den Gastro-Bereich der Ammer Klause.

Clemens Kühlem und Vroni Wagner vor der Ammer Klause.

Wichtig ist dem gemeinnützigen Verein, dass an dem Kiosk jeder zu fairen Preisen etwas bestellen kann: Cappuccino für 3 Euro, ein Stück Sandkuchen (1,50 Euro) oder Zwetschgendatschi (4 Euro). Auch täglich wechselnde Gerichte stehen auf der Speisekarte: Vom Melonen-Feta-Salat (5 Euro) bis zum Couscoussalat (4 Euro) – serviert in Gläsern. Besonders gefragt waren neulich zudem die Bratwurstsemmeln mit gerösteten Zwiebeln (6 Euro).



Pommes gebe es zurzeit noch nicht, räumt man bei der Ammer Klause ein, "aber wir werden Pommes-Tage einbauen". Bier wird an dem Kiosk nur in der "bleifreien" Variante ausgeschenkt: Ein Lammsbräu Hell alkoholfrei (0,3 Liter) oder die Halbe Tegernseer Hell alkoholfrei kosten jeweils 3,50 Euro.

Neuer Kiosk nahe der Ammer: Ausflugsziel nicht nur für Fahrradfahrer

Die Ammer Klause versteht sich als gastronomischer "Treff" – direkt an der Ammer, mitten im Grünen, wie der Verein es beschreibt. Ein Ort zum Ankommen solle es sein: auf halber Strecke einer Radtour, nach dem Besuch des Spielplatzes mit den Kindern (der sich gleich nebenan auf dem Gelände befindet) – oder einfach für eine Pause zwischendurch. Wer an dem Kiosk nichts kaufen, sondern lieber eine eigene Brotzeit mitbringen wolle: "Kein Problem", heißt es von den Verantwortlichen vor Ort.

Nicht weit vom Kiosk entfernt fließt die Ammer. © privat

Im Juni habe sich der Verein Ammer Forum Oberland gegründet mit dem Ziel, die Immobilie zu übernehmen, sagt Vorstand Clemens Kühlem. Das Erbpachtgebäude stehe auf städtischem Grund. Der Verein Naturfreunde Weilheim habe das ihm in Erbpacht gehörende Gebäude damals nicht weiter betreiben können. Auch ein Verkauf sei bereits im Raum gestanden, dann hätte möglicherweise eine Privatisierung gedroht. Auch das habe sein Verein verhindern wollen, so Kühlem. Der Verein Naturfreunde Weilheim werde seine Vereinsaktivitäten weiterhin auf dem Gelände fortsetzen.

Vom Bahnhof in Weilheim zu Fuß erreichbar

Besonders freut sich der 58-Jährige, dass Leute, die schon früher zu dem Spielplatz hier in Weilheim gekommen seien, jetzt auch bei der neuen Ammer Klause vorbeischauten. An dem nahe gelegenen Ammerufer gibt es im Sommer auch viele Badefreudige.

Auf dem Gelände gibt es auch einen Spielplatz. © privat

"Neulich war eine Radlgruppe aus München da", sagt er, gefragt nach Besuchern, die nicht in der Gegend wohnen und das Gelände überhaupt nicht kennen. Sie hätten von der neuen Ammer Klause gehört und seien "extra hier rausgeradelt" – zurück sei die Gruppe aus München mit dem Zug gefahren.

Denn vom Bahnhof in Weilheim aus liegt die Ammer Klause nicht weit entfernt. Mit dem Fahrrad sind es etwa zehn Minuten, zu Fuß braucht man ungefähr eine halbe Stunde. Die Wegstrecke führt im Grünen an der Ammer entlang. Am "Wendehammer" gibt es zudem einen kostenlosen Parkplatz – von dort aus geht man noch rund 100 Meter zu Fuß bis zur Ammer Klause (in der Holzhofstraße 36 in Weilheim). Der Kiosk ist immer freitags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.