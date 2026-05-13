Neuer BMW-Chef tritt an: Nedeljkovic folgt auf Zipse

Milan Nedeljkovic übernimmt bei BMW das Steuer: Nach fast sieben Jahren geht Oliver Zipse, der den Konzern durch bewegte Zeiten führte. Grüße kommen auch von der Konkurrenz.

Ab Donnerstag haben die mehr als 150.000 BMW-Mitarbeiter weltweit einen neuen Chef. Um Mitternacht endet die fast siebenjährige Amtszeit von Oliver Zipse - und der bisherige Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic übernimmt den Chefposten. Der Wechsel erfolgt planmäßig und war schon Ende 2025 angekündigt worden.

Zipse bedankte sich am Ende einer herausfordernden, von vielen globalen Krisen geprägten Amtszeit auf der Hauptversammlung des Konzerns. Aufsichtsratschef Nicolas Peter lobte: "Oliver Zipse hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in volatilen Zeiten strategisch auf Kurs gehalten."

Abtritt nach sieben Jahren: Nedeljkovic ist Nachfolger

Und Zipse bekam sogar Grüße vom Premium-Rivalen aus Stuttgart: Mercedes-Chef Ola Källenius schrieb auf Instagram an den scheidenden Kollegen, er habe all die Jahre den fairen Wettbewerb und den guten Austausch mit Zipse und dessen Team sehr geschätzt - und wünschte: "Alles Gute für Deine Zukunft. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft."