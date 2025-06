Neue Vier-Sterne-Hotels im Großraum München

In und um München haben mehrere Hotels eine neue Klassifizierung bekommen. Die AZ zeigt, wo es in Oberbayern so richtig viel Luxus gibt – und was die Hotels sonst noch zu bieten haben.

Maximilian Neumair 24. Juni 2025 - 20:49 Uhr

Das Grefis Hotel in Gräfelfing hat eine 200 Meter große Rooftop-Terrasse mit beheiztem Pool. © Florian Busch

Wenn ein Resort mit vielen Sternen ausgezeichnet ist, verspricht das den Gästen sogleich eins: Hier geht es edel zu. Ohne sonst etwas vom Hotel wissen zu müssen. Am Montag sind in Bayern 21 Hotels mit vier Sternen ausgezeichnet worden, zwei knackten sogar die fünf Sterne. Verliehen wurden sie vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), von dem sich die Betriebe kostenpflichtig und freiwillig prüfen lassen können. Die AZ stellt eine Auswahl jener Luxus-Hotels in und um München vor, die ausgezeichnet wurden: Auszeichnungen in Bayern: Hotel-Sterne sind "wichtige Entscheidungshilfe für Gäste" Novotel München City Arnulfpark: In der Nähe der Donnersbergerbrücke liegt das 185 Zimmer große Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich und Fitnessraum. Es wirbt mit sieben Tagungsräumen mit moderner Ausstattung und Platz für bis zu 150 Personen. General Manager Jochen Fuchs freut sich über die Auszeichnung im Gespräch mit der AZ. Sie sei "eine wichtige Entscheidungshilfe für Gäste". Das Vier-Sterne-Hotel Novotel München City Arnulfpark liegt bei der Donnersbergerbrücke. Es hat einen Wellnessbereich mit Fitnessraum. © Christoph Weiss Best Western Hotel München-Airport in Erding: Ähnliche Ansicht beim Erdinger Direktor Christian Wolf. Er sagt der AZ: "Die Vier-Sterne-Klassifikation ist wichtig, weil der Gast dadurch ein relativ gutes Qualitätsversprechen hat." Das frisch renovierte Best Western Hotel München-Airport ist nur 800 Meter von der Therme entfernt. © Best Western Hotel München-Airport Das Vier-Sterne-Hotel mit 163 Zimmern wurde erst im vergangenen Herbst frisch renoviert: mit neuer Klimaanlage, besserer Schallisolierung und fünf E-Ladestationen auf dem Parkplatz. Das Hotel wirbt damit, nur 800 Meter von der Therme Erding entfernt zu sein. Frühstücksbuffet mit Schmankerl aus eigener Bäckerei Hotel Café Schwaiger in Glonn: Hier gibt es einen 500-Quadratmeter-Spa-Bereich zum Entspannen. Morgens bietet die hauseigene Konditorei und Bäckerei verschiedene Schmankerl am Frühstücksbuffet an. Der Wellness-Bereich beim Hotel Café Schwaiger in Glonn wurde 2019 neugebaut. © Hotel Café Schwaiger Das Spa und die Gastro des familiengeführten Vier-Sterne-Hotels mit 60 Zimmern sind auch für jene zugänglich, die nicht dort übernachten. Geschäftsführerin Franziska Schwaiger sagt der AZ: "Der Abend lässt sich am schönsten auf der Terrasse unseres Restaurants Am Kupferbach ausklingen." NH München Ost Conference Center in Aschheim: Das Vier-Sterne-Hotel mit 222 Zimmern ist nur einen Kilometer vom Messegelände entfernt und wirbt vor allem mit seinen zehn modernen Konferenzräumen, die "perfekt für Geschäftsreisende" seien. Das Hotel verfügt zudem über einen Wellnessbereich mit Fitnessgeräten. Der Hoteleingang des NH München Ost Conference Centers in Aschheim. Es ist vor allem bei Geschäftsreisenden beliebt © Minor Hotels Vier-Sterne-Hotel in Gräfelfing: Rooftop-Terrasse mit Pool Grefis Hotel in Gräfelfing: Das Herzstück hier ist eine 200 Quadratmeter große Rooftop-Terrasse mit beheiztem Außenpool. Das Vier-Sterne-Hotel bewirbt diesen Bereich mit "Ibiza-Feeling vor den Toren Münchens". Die 110 Zimmer haben Glasfaser-Internetanschluss und einen 55-Zoll-Smart-TV. Ein Ort mit Geschichte: Seit 1873 gibt es an dieser Ecke in Aschheim eine Wirtschaft. Die gibt es im Hotel zur Post noch immer. © Rainer Schmidt Hotel zur Post in Aschheim: Der Vier-Sterne-Betrieb mit 77 Zimmern blickt auf eine 140-jährige Familiengeschichte zurück, während der auch die namensgebende Post einmal Mieter war. Die Besonderheit: der Dorfwirtschafts-Flair des dazugehörigen Gasthofs.