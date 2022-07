Neue Attraktion am Tegernsee: Unternehmer setzt auf "Edutainment"

Mit einer Mischung aus Sportanlage, Spielplatz und Museum will Korbinian Kohler Touristen, aber auch Einheimischen den Tegernsee näher bringen.

So soll es Mitte August aussehen - die neue Sport- und Spielattraktion am Tegernsee von Unternehmer Korbinian Kohler, der erste Einblicke auf einer Baustellenführung gegeben hat.

Rottach-Egern - Nach zwei Jahren Planungszeit soll Anfang September "Tegernsee Phantastisch" in Rottach-Egern für die Allgemeinheit eröffnen. Das neue Projekt von Unternehmer Korbinian Kohler von der "Bachmair Weissach Gruppe" sei einzigartig auf der Welt, schwärmt er.

"Edutainment" am Tegernsee

Dabei handelt es sich ihm zufolge um eine Mischung aus modernem Museum, Freizeitpark mit Restaurants und Spiel-Arena – "Edutainment", eine Mischung aus "Education", Lernen, und "Entertainment", Unterhaltung, das will Kohler bieten. Auf 2.700 Quadratmetern entstehen im Gebäude ehemaliger Tennisplätze neben dem Hotel zwei Bereiche namens "Tegernsee World" und "Tegernsee Magic".

Unternehmer Korbinian Kohler. © Bachmair Weissach

"Das A und O bei dem Ganzen ist der Tegernsee", sagt Kohler. Geboten werde eine Mischung aus Sport-, Lern- und Spiel-Angebot in einer "mystisch inszenierten Landschaft", unter anderem mit einer Glas-Boulderwand (genannt "Wallberg-Wall"), einem virtuellen See und Informationen über die heimische Fisch- und Vogelwelt und auch Auswirkungen des Klimawandels auf den Tegernsee. Und: "Unser Ziel ist es, 2023 CO2-neutral zu sein, gerne auch früher", so Kohler.

Am 1. September geht's los

Rutschen und Karussells sind auf den Visualisierungen bereits zu sehen – in der Realität stehen noch Baustellengerüste in den Hallen, es wird gehämmert und gebohrt. Tickets können Interessierte schon auf der Homepage des Centers für Besuche ab 1. September buchen. Drei Stunden kosten demnach ermäßigt 30 Euro am Abend, tagsüber kostet der reguläre Drei-Stunden-Eintritt 42 Euro.

In zwei Hallen entsteht in Rottach-Egern "Tegernsee Phantastisch", ein "Edutainment"-Angebot neben dem "Spa & Resort Bachmair Weissach". © Bachmair Weissach

Zu essen gibt es in der Tegernsee-Erlebniswelt, und dieser Diskrepanz ist sich Kohler durchaus bewusst, wie er gleich zugibt, italienische Küche in einem Restaurant, das nach einer Gemeinde am Gardasee benannt ist – "denn wir haben schon so gute bayerische Restaurants in der Bachmair-Weissach-Gruppe". Ja, mei, Tegernsee, Gardasee – Pizza schmeckt ja immer, oder?

"Mystische Fantasielandschaft" mit Hochseilgarten

Durch einen Tunnel gehe es dann in die zweite, komplett verdunkelte Halle, in der eine "mystische Fantasielandschaft" mit Hochseilgarten und Trampolingarten entstehen soll, schwärmt Kohler weiter. Total magic halt. Die Visualisierungen zeigen eine Mischung aus Geschicklichkeitsparcours – bei Kohler heißt das "Weissach Warrior" – und Raumschiff-Bunker. Einen Virtual Reality-Raum – Pardon, "Room" – gibt es auch. Dafür hat sich Kohler im Europapark Rust inspirieren lassen.

Und warum das Ganze? Es gehe um eine weitere Attraktion für den Tegernsee, darum, auf der Höhe der Zeit zu bleiben, aber "ohne dabei albern zu werden". Es gehe eben nicht nur um ein Karussell, sondern auch um Verständnis für die Natur und eigene körperliche Erfahrungen, sagt Kohler. Einfach die komplette "Tegernsee-Experience".