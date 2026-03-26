Neue Achterbahnen und Shows: Bayerns Parks öffnen die Tore

In Schwaben entsteht noch ein neuer Erlebnispark, andere Klassiker läuten die Saison ein. Besondere Shows und neue Themenbereiche sollen 2026 das Publikum locken. Was Gäste jetzt wissen sollten.

In diesen Tagen werden in den bayerischen Freizeitparks wieder die Achterbahnen in Betrieb genommen. (Archivbild)

Bei den Freizeitparks in Bayern war in den vergangenen Wochen Endspurt beim Frühjahrsputz angesagt, denn in Kürze startet die Saison. Bei vielen geht es an diesem Wochenende erstmals wieder regulär rund. Was gibt es außerdem Neues an Freizeitattraktionen für die großen und kleinen Gäste? Eine Übersicht zu ausgewählten Parks:

Günzburg

Im deutschen Legoland ist unter anderem in diesem Jahr der "Tree of Creativity" neu. Der nahezu fünf Meter hohe und 1,4 Tonnen schwere Kreativitätsbaum zeigt Szenen aus dem Freizeitpark und wurde aus fast 260.000 Lego-Steinen gebaut, nach Angaben des Parks waren dafür 2.100 Arbeitsstunden nötig. Das Modell soll den Besuchern auch für Erinnerungsfotos dienen. Ab Samstag ist das Legoland Deutschland Resort im schwäbischen Günzburg geöffnet.

Am selben Tag startet auch der Betrieb beim benachbarten Peppa Pig Park. Das bunte Schweinchenland ist für Familien mit kleinen Kindern im Vorschulalter konzipiert. Dort können bereits Dreijährige ihre erste Achterbahnfahrt antreten.

Ravensburg

Kurz hinter der Landesgrenze zu Baden-Württemberg können Eltern mit kleinen Kindern alternativ auch das Ravensburger Spieleland besuchen. Hier sind Buben und Mädchen im Alter von zwei bis zwölf Jahren die Zielgruppe. Jüngste Attraktion ist der im vergangenen Spätsommer eröffnete Themenbereich "Scotland Yard", in dem die jungen Besucher einmal ihre Detektivbegabung in Londoner Kulisse testen können. Auch dort startet die Saison am 28. März.

Bad Wörishofen

Wer aus Südbayern Richtung Bodensee fährt, kennt oftmals den Skyline Park, auch wenn man selbst keine Erlebnisparks besucht. Denn der Park liegt direkt an der Autobahn 96 (München-Memmingen/Lindau) bei der Ausfahrt Bad Wörishofen. Schon von der Fernstraße aus kann man die in den Attraktionen hoch durch die Luft wirbelnden Menschen bestaunen.

Der Allgäuer Park bezeichnet sich als "Bayerns größter Freizeitpark" und öffnet ebenfalls am Samstagvormittag die Tore. Fehlen wird heuer die Achterbahn "Sky Spin". Der Park hat die Bahn vor wenigen Monaten abgebaut und an einen Schausteller aus Niedersachsen verkauft, weil eine teure Generalsanierung nötig gewesen sei. Dafür soll ab Juni als Ersatz ein neues Schienenfahrgeschäft die Besucher begeistern – Details wurden bislang nicht verraten.

Dasing

Obwohl Schwaben durch die anderen Parks ohnehin bereits ein Freizeitpark-Zentrum im Freistaat ist, soll in diesem Jahr in dem Bezirk ein weiterer Park eröffnet werden. Bei Dasing zwischen München und Augsburg wird derzeit Hofis Erlebnispark gebaut. Am 1. Mai ist die offizielle Eröffnung des Parks geplant, im Innenbereich geht es bereits an diesem Freitag los.

Die Betreiberfamilie Hofreiter ist im Raum München seit zwei Jahrzehnten durch ihre Beerencafés bekannt. Die Familie kommt aus der Landwirtschaft und baut etwa Erdbeeren oder Himbeeren an. Bei den Feldern betreibt sie drei Abenteuerspielplätze mit Gastroservice, das Angebot ist insbesondere auch für Kindergeburtstage gedacht.

Nun soll in Dasing auf dem Gelände der früheren Western-City ein größerer Erlebnispark mit ganzjährigem Innen- und Außenangebot öffnen. Die Betreiber versprechen eine Achterbahn, spannende Indoor-Spielplätze sowie Shoppingangebote. Der Western-Park, in dem einst auch die Süddeutschen Karl-May-Festspiele stattfanden, war 2017 niedergebrannt und musste in der Folge abgerissen werden.

Eging am See

Westernfans kommen indes in Niederbayern weiter auf ihre Kosten. Pullman City im Bayerischen Wald verspricht den großen und kleinen Besuchern "ein vielfältiges, gewaltfreies Showprogramm" unter anderem mit Trickreitern, Messerwerfern, Lassowerfern oder Zauberern.

An diesem Wochenende ist in Eging am See Saisonstart mit einem Tanzabend in historischen Kostümen, mit Trappern, Live-Musik und Eröffnungsparade. Das ganze Jahr über sind Angebote wie Line-Dance-Kurse, Country-Rock-Konzerte, ein US-Car-Treffen (13.-16. Mai) und Karl-May-Schauspiel (20./21. Juni) geplant.

Reisbach

Der Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach hat Fahrgeschäfte für alle Altersstufen zu bieten. Nervenkitzel bietet für Kinder ab zehn Jahren sowie Erwachsene der insgesamt 109 Meter hohe Freifallturm, von dem man bei klarem Wetter auch die Alpenkette bewundern kann. Aus rund 93 Metern geht es in zweieinhalb Sekunden Richtung Boden – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 113 Kilometern pro Stunde.

Zumindest in Gedanken noch weiter nach oben geht es in dem Freizeitpark am 8. und 9. August. Dann steht das "Sternenkrieger- & Fantasy-Treffen" auf dem Programm, bei dem wieder Weltraum-Krieger, Piraten, Prinzessinnen und Superhelden aus Hollywood-Produktionen erwartet werden. Saisonstart ist in dem Park ebenfalls an diesem Samstag.

Geiselgasteig bei München

Kinofans kommen in Bayern traditionell in der Bavaria Filmstadt vor den Toren Münchens auf ihre Kosten. Klassisches Exponat dort ist ein U-Boot-Modell aus dem Streifen "Das Boot". Zu sehen sind zudem Kulissen aus "Das Kanu des Manitu" oder ein Klassenzimmer aus der Erfolgskomödie "Fack ju Göhte". Am 14. Juni steht dann beim "Dog Day" des Menschen bester Freund im Mittelpunkt. Es gibt ein spezielles Programm um und mit Vierbeinern – und wer mit Hund kommt, bekommt einen Rabatt beim Eintritt.

Zirndorf

In Mittelfranken ist der Playmobil-Funpark mit den bekannten Plastikfiguren bereits geöffnet. An den Ostertagen (3. bis 6. April) ist in dem Park eine Ostereier-Rallye geplant. Der Osterhase werde dann "geheime Hinweis-Eier" verstecken, kündigen die Betreiber an. "Wer sie findet, kann tolle Preise gewinnen."

Die Themenwelten des Parks in Zirndorf bei Fürth orientieren sich teilweise an den typischen Playmobil-Spielzeugen wie Ritterburg, Piratenschiff und Polizeistation. Im vergangenen Jahr wurde ein Spielbereich im Stil einer Baustelle mit Steinbruch neu eröffnet.

Geiselwind

Das Freizeit-Land im unterfränkischen Geiselwind ist eine Kombination aus Tierpark und Erlebnispark, dort geht es ebenfalls am Wochenende los. Der Park verspricht für 2026 mehrere Neuheiten, "die für Nervenkitzel, Spaß und nasse Momente sorgen". Darunter ist die neue Achterbahn "Wilde Hilde", nach Angaben der Betreiber "das verrückteste Huhn Deutschlands". Wann genau die erste Fahrt der neuen Bahn mit Bauernhof-Motto stattfindet, ist bis jetzt nicht bekannt.

Auch ein überdachter Dino-Park, eine Bootsfahrt durch einen künstlichen Dschungel und ein Fahrgeschäft, das Kinder ab 90 Zentimeter Größe durch die Luft wirbelt, sollen in dieser Saison zu den Attraktionen dazukommen.