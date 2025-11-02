Wanderer entdecken eine neongrüne Verfärbung in einem Bach im Landkreis Bad Tölz. Die Polizei entnimmt Wasserproben. Ist der unbekannte Stoff gefährlich?

Wer den Stoff in den Wasserfall brachte, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Kochel am See

Neongrün verfärbtes Wasser haben Wanderer in einem Bach im Landkreis Bad Tölz bemerkt. Wer den Stoff in den Bach unterhalb des Lainbachwasserfall einbrachte, ist bislang unbekannt, wie die Polizei mitteilte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Die Wanderer informierten am Samstag die Polizei über ihre Beobachtung in Kochel am See. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim sahen sich das Ganze vor Ort an. "Mit unserem geländegängigen Einsatzfahrzeug (G-Klasse) fuhren wir bis in unmittelbare Nähe der Einsatzstelle. Der restliche Weg wurde zu Fuß zurückgelegt. Bereits auf dem Anmarsch war deutlich zu erkennen, dass sich der Bachlauf über mehrere hundert Meter intensiv neongelb verfärbt hatte", berichtet die Feuerwehr Kochel am See auf ihrer Facebook-Seite.

Zahlreiche Wanderer hätten das Spektakel vor Ort begutachtet.

Den Stoff im Wasser schätzten das Amt als absolut unbedenklich für die Umwelt ein, wie es hieß. Es seien ähnliche Fälle bekannt.

Nach eineinhalb Stunden konnten wir den Einsatz beenden. Die Polizei entnahm Wasserproben und leitete sie zur Untersuchung an das Wasserwirtschaftsamt, den Fachberater ABC und die Flussmeisterstelle weiter.

Da der Lainbach in den Kochelsee mündet, könne dort ebenfalls neongelb gefärbtes Wasser sichtbar sein, merkt die Feuerwehr an. Schaulustige können vielleicht noch einen Blick darauf erhaschen.