Schneit es in Bayern zum Fest?

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend und in Bayern ist es weitgehend neblig. Bleibt die Frage aller Fragen: Schneit es zum Fest?
AZ/dpa |
In Bayern wird es zum Wochenanfang weitgehend neblig.
© Stefan Puchner/dpa

Die Weihnachtswoche startet in Bayern weitgehend neblig oder stark bewölkt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind in Niederbayern und in den Alpen jedoch auch sonnige Abschnitte möglich, während an der Donau teils Dauernebel herrscht.

Am Dienstag könnte dann der ersehnte Schnee kommen – zumindest gebietsweise. Die Schneefallgrenze liegt laut DWD bei 600 Metern. Am 24. Dezember kann es demnach im Süden schneien, im Norden des Freistaats soll dagegen nur vereinzelt etwas Schnee fallen. In der Nacht zum ersten Feiertag soll es frostig werden.

