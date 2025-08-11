Franz Strohmeier fertigt eigentlich Urnen. Doch für bei der Verarbeitung anfallende Reste hat er eine neue, ganz spezielle Verwendung gefunden. Wie er auf die Idee gekommen ist und wie die so ankommt.

Gemacht aus den Überresten bei den Arbeiten an Urnen: die Holzdildos von Franz Strohmeier.

Wie arbeitet man nachhaltig im Handwerk? Wie überleben auch kleinere Betriebe? Ganz einfach: mit innovativen, nachhaltigen Ideen, die einen möglichst großen Kundenkreis erreichen. Das hat auch Franz Strohmeier aus Drachselsried (Landkreis Regen) erkannt.

Mit seinen Urnen aus Bayerwaldholz hat er sich einen großen Namen gemacht. Nun hatte er eine neue Geschäftsidee: Er fertigt Dildos aus Holz. Und die Nachfrage ist groß.

Aber wie kam er eigentlich dazu? Wenn Strohmeier in seinem Betrieb Urnen aus Holz macht, dann fallen auch Reste an. Was die Bohrkrone aus der Urne an länglichen Holzstücken herausgeschnitten hat, lagert vor der Halle.

Handwerker: "Eigentlich könnten wir Dildos draus bauen"

Irgendwann meinte ein Mitarbeiter scherzend: "Eigentlich könnten wir Dildos draus bauen." Das wäre doch eine nachhaltige Nutzung des kompletten Holzstammes – und zum Spaß probierten sie es aus. Die jungen Burschen erzählten es rum, alle fanden es "supercool".

Auch einer Kundin, die eigentlich eine Anfrage wegen eines Landschaftsbauprojekts hatte, erzählte Strohmeier von den Dildos. "Sie war begeistert von der Idee", erinnert sich der Handwerker. Die Frau erzählte anderen davon, und so gab es immer mehr Interessenten – alleine durch Mund-Propaganda, befriedigte und zufriedene Kunden und Kundinnen, die aufgrund sehr guter Erfahrungen seine Drechslerkunst weiterempfahlen.

Erfahrener Handwerker, kreativer Geschäftsmann: Franz Strohmeier aus Drachselsried mit dem Objekt der Begierde. © Marika Hartl

Auch junge Menschen kommen zu ihm. "Sie wünschen sich etwa einen Dildo für das Einhorn auf der Torte als Geburtstagsgag", erzählt Strohmeier und schmunzelt.

Aus Holz: Dildos mit oder ohne Vibrator

Die Dildos gibt es mit oder ohne Vibrator, drei, sechs oder neun Volt. Die Farbe, Länge und Dicke kann man frei wählen. Quer- oder Längsrillen, Noppen, mit oder ohne Saugnapf – alles ist möglich.

"Man kann sich keinen Schiefer einziehen, denn sie werden mit Lebensmittelharz überzogen. Das ist zertifiziert lebensmittelecht", nimmt Strohmeier eine Sorge vorweg. Diskretion sei das oberste Gebot des Handwerkers, sowohl bei Urnen, als auch bei dem Artikel, der Frau (oder Mann) Freude zu Lebzeiten bereiten soll.

Vielfältiger Einsatz: ein Holzdildo als Teil einer Torte. © Marika Hartl

Denn ob sein Werkstück für die Dame oder den Herren ist, das interessiert ihn nicht. Seine Kundschaft reicht von jungen Erwachsenen bis über 70-Jährigen, mit jeweils sehr konkreten Vorstellungen.

Bei ihm in der Werkstatt drechseln die Kunden teilweise mit. Etwa eine Stunde dauert es, bis der Dildo fertig ist.

Urnenbauer: "In der Spülmaschine soll man ihn nicht reinigen"

Oft kaufen Männer auch für ihre Frauen ein oder Damen beschreiben ihre eigenen Wünsche. Am beliebtesten ist die Naturfarbe des Holzes oder schwarz. "In der Spülmaschine soll man ihn nicht reinigen", sagt Strohmeier lachend. Aber wasserfest ist er, sodass alles hygienisch rein bleibt.

Aktuell tüftelt er an Extras, damit er alle Kundenwünsche erfüllen kann. "Jeder Kunde entscheidet für sich selbst, was er will. Auch Testen ist möglich." Ist die Stimmung beim Kundengespräch anfangs etwas angespannt, führt Strohmeier den Vibrator-Dildo vor. Der fetzt dann am Tisch herum, sodass man gar nicht anders kann, als laut zu lachen. Das bricht das Eis.

Dildobauer: "Pietät und Diskretion bleiben absolut gewährt"

"Junge Leute sprechen darüber ganz offen. Viele sprechen mich darauf an, weil sie sie in der Werkstatt sehen, aber Urnen und die Freudenspender sind im Berufsleben zwei klar getrennte Bereiche, das Produkt für die Lebenszeit und die Ewigkeit. Pietät und Diskretion bleiben in beiden Bereichen absolut gewahrt", betont Strohmeier. Das ist ihm sehr wichtig.

Neben Urnen und Dildos gibt es auch noch Schüsseln und Schalen aus Bayerwaldholz. Eine Kundin aus Viechtach etwa bestellte sich für ihr Büro eine Schale, in der sie das Motiv ihrer Ente 2CV "Jacqueline" lasern ließ.

Für die "Lusthölzer" kommen Strohmeiers Kunden mittlerweile bis aus Dingolfing, denn es spreche sich immer mehr herum, wie glücklich sie die Benutzer machen.