Wenig Hoffnung für Sonne am Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst spricht von grauem und trübem Herbstwetter. Schöner soll es nur an einem Tag werden.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt graues und trübes Herbstwetter an. (Archivbild)

München

Graues und trübes Herbstwetter erwartet die Menschen in Bayern am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Nieselregen, Nebel und nur wenig Sonne an.

So wird das Wetter in München

Am Wochenende in München: wechselhaft, kühl – aber ohne großen Regen­alarm.

Freitag: Wolken und Sonne im Wechsel, Höchstwert um ca. 13 °C, nachts etwa 5 °C.

Samstag: Ähnlich – zwischendurch Sonne und Wolken, Tagesmaximum rund 12 °C, nachts kühle 1 °C.

Sonntag: Überwiegend starke Bewölkung, Temperaturen tagsüber um 12 °C, nachts etwa 4 °C.

Das Wichtigste im Überblick:

Es bleibt trocken am Wochenende – kein bedeutender Regen vorhergesagt.

Am Samstag könnte es nachts mit etwa 1 °C ziemlich frisch werden – also Nachts Temperaturen im einstelligen Bereich.

Der Himmel wird eher wechselhaft bis stark bewölkt, besonders am Sonntag.

Tagsüber sind Temperaturen um 12–13 °C zu erwarten – also herbstlich, aber nicht frostig. Der schönste Tag wird wohl der Freitag, insofern sich die Sonne am Nachmittag durchsetzt. Der Sonntag wird stärker bewölkt sein als Samstag laut Vorhersage

Könnte also wirklich besseres Wetter sein zum Start der Auer Dult. Aber echte Fans lassen sich nicht abschrecken und hoffen auf ein paar Sonnenstrahlen zwischendurch.

Der Rest von Bayern

Heute kann es in der Donauregion und von Nordschwaben bis zur Hallertau nebelig sein. Nördlich der Altmühl soll es nieseln. Erst gegen Nachmittag kann es mal auflockern. Es bleibt kühl bei 10 bis 14 Grad. Die Nacht zum Samstag soll nebelig werden. Für Franken und die Oberpfalz kündigt der DWD ebenfalls Nieselregen an.

Das Wetter zum Wochenstart fällt erneut grau aus.