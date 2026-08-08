Navi falsch befolgt: Mutter landet mit Kindern im Bach

Eine Frau ist nachts mit eingeschaltetem Navi auf einer Straße unterwegs. Plötzlich fährt sie in einen Bach. Wie konnte das passieren?

Eine 43-Jährige ist mit ihren Kindern im Auto in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) versehentlich in einen Bach gefahren. Alle Insassen blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau war demnach nachts auf einer Straße unterwegs, als das Navi ihr vorgab, nach links abzubiegen. Statt in die vorgegebene Straße abzubiegen, folgte sie der Anweisung laut Polizei zu früh. Die 43-Jährige fuhr auf ein Firmengelände und landete mit ihrem Auto schließlich in einem Bach. Das Auto musste den Angaben zufolge durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.